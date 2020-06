Isis Valverde explica benefícios da ioga na quarentena

Nesta quarentena, a atriz vem recorrendo ao ioga para aliviar o estresse e a tensão do momento turbulento que a sociedade vem enfrentando. Isis já pratica ioga há algum tempo e só fortaleceu ainda mais esta prática.

Quando vai fazer ioga em casa, Isis Valverde conta com a companhia especial do seu filho Rael, do casamento com o modelo Andre Resende. “O Rael tem até o tapetinho dele. Ele fica lá quietinho, junto. É muito gostoso compartilhar isso também com meu filho”, disse.

“A ioga é uma atividade que requer uma consciência corporal grande e muito foco. Então, me ajuda muito estar no momento, a ter concentração”, contou. “Percebo claramente a diferença em mim quando fico alguns dias sem praticar. Perco o sono, fico mais agitada. Faz uma grande diferença”, disse a atriz.

