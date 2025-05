Isis Valverde e Marcus Buaiz se casam no interior de São Paulo

Na tarde deste sábado, 3, Isis Valverde, 38, e Marcus Buaiz, 45, se casaram em uma cerimônia na cidade de Jarinu, no interior de São Paulo. Isis usou um vestido da estilista britânica Vivienne Westwood, enquanto Marcus vestiu um terno azul da Hugo Boss.

+ Isis Valverde e Marcus Buaiz reúnem famosos em pré-casamento em SP; veja fotos

Veja abaixo detalhes do casamento

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vogue Brasil (@voguebrasil)

Onde foi a cerimônia de casamento?

A cerimônia aconteceu no Ville La Rochelle, local situado na cidade de Jarinu, interior de São Paulo, que remete aos vilarejos europeus. A propriedade conta com cinco dormitórios e duas suítes. A estimativa é que 180 pessoas compareceram ao evento.

Cores proibidas na celebração

Nos convites, uma das exigências do casal para seus convidados era que evitassem usar preto e vermelho em seus looks, recomendando tons suaves e cores pastéis. Além disso, saltos com bico fino também foram banidos da lista do que vestir.

Padrinhos famosos

O casal escolheu 14 casais para representá-los no altar. Entre eles, estão alguns amigos famosos, como Thaila Ayala e Renato Góes, além da atriz Mariana Ximenes.

Show exclusivo

O show fica a cargo do cantor Silva.

Lua de mel

“Estamos vendo se já viajamos em seguida ou no próximo mês, mas queremos ir para a Itália”, revelou Isis Valverde em entrevista à Vogue.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcus Buaiz (@marcusbuaiz)

Pré-casamento

Na sexta-feira, 2, os pombinhos receberam os convidados em uma comemoração de boas-vindas com temática italiana, como sonhava a atriz. Fiorella Mattheis e o casal Thiaguinho e Carol Peixinho prestigiaram o momento.

A decoração contou com limões sicilianos espalhados pelo ambiente, louças da marca portuguesa Dfilipa e copos azuis, compondo uma paleta delicada e sofisticada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Fonseca (@pedrofonsecaph)

História de Valverde e Buaiz

Buaiz era casado com Wanessa Camargo até o fim de 2022 e Isis encerrou o casamento em 2022 com o modelo Andre Resende. O casal iniciou o namoro no começo de 2023, ficando noivos em dezembro do mesmo ano.

A união no civil ocorreu no dia 24 de dezembro do ano passado, véspera de Natal. A cerimônia contou com a presença de familiares na mansão do casal. Os filhos de Isis e Buaiz também estiveram presentes: Rael, filho de seis anos da atriz com o modelo André Resende; e José Marcus e João Francisco, de 12 e 10 anos, respectivamente, frutos do relacionamento de Marcus com a cantora Wanessa Camargo.