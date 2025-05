Isis Valverde e Marcus Buaiz exibem looks do casamento

Tudo pronto para o casamento entre Isis Valverde e Marcus Buaiz, que ocorre neste sábado, 3. Eles vão celebrar a união no Ville La Rochelle, em Jarinu, no interior de São Paulo.

Isis postou em seu Instagram algumas fotos antes do “sim”. A atriz vai usar dois vestidos da estilista britânica Vivienne Westwood, um para a cerimônia e outro para a festa.

Buaiz, por sua vez, veste um look da Hugo Boss. No post em sua página do Instagram, afirmou: “Sem palavras para definir este momento especial, rodeado pela família e amigos queridos! Estou muito feliz”.