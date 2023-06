Isis Valverde desabafa sobre etarismo e defende relacionamento da mãe com rapaz mais jovem

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 18:20 Compartilhe

Isis Valverde, 36 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (29), para fazer um desabafo emocionado sobre etarismo, nome usado para designar preconceito em relação à idade de uma pessoa.

Em um vídeo publicado no Instagram, a atriz disse que sua mãe, Rosalba Nable, 57, passou a ser alvo de comentários e críticas após assumir relacionamento com Bruno Shina, 33.

“Eu demorei muito para vir aqui e acabei vindo aqui porque virou uma coisa muito recorrente uma exposição totalmente desnecessária na vida de uma pessoa que eu amo muito, que é a minha mãe”, começou ela.

Para Isis, a forma como o relacionamento foi divulgado na mídia provocou nas perssoas uma percepção distorcida da realidade.

“O namorado dela foi colocado ao lado dela como bebê e não no lugar de homem. As pessoas que estão fazendo essas matérias não estão cooperando nem um pouco com a sociedade”, disparou.

A artista disse que também ela já foi vítima do etarismo, já que, após os 30 anos, se sentiu julgada pela forma de se vestir e de se comportar.

Vale destacar que Rosalba e Bruno anunciaram recentemente o fim da relação.

