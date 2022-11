Isenção do Reino Unido ao suco de laranja do Brasil eleva competitividade, diz CitrusBR

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 23/11/2022 - 10:26 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A suspensão pelo Reino Unido das tarifas de importação para os sucos de laranja concentrado e não concentrado do Brasil, de janeiro de 2023 até o final de 2024, deverá ajudar na competitividade do produto do Brasil, maior exportador global da commodity, disse a associação CitrusBR em nota nesta quarta-feira.

Segundo cálculos da CitrusBR, ao se considerar a média das três últimas safras, a economia no período com a isenção de tarifas será de pelo menos 5 milhões de dólares.

“Nós sabíamos que haveria uma janela para a revisão de uma série de tarifas por causa da saída do Reino Unido da União Europeia e que existia uma chance real de conseguirmos essa isenção porque não há produção de suco de laranja local…”, disse o diretor executivo da CitrusBR, Ibiapaba Netto, em nota.

O mercado britânico é o terceiro mais importante da Europa atrás de Alemanha e França para o suco do Brasil. A União Europeia é o principal destino das exportações brasileiras, recebendo mais de 60% dos embarques.

Segundo o diretor-executivo da CitrusBR, o cenário só não é melhor devido à restrição de oferta.

“Neste momento vivemos um período em que a oferta de suco está muito apertada e esperamos que essa medida, que pode ser renovada, colha bons frutos ao longo dos próximos anos, aumentando ainda mais a competitividade do suco de laranja brasileiro”, afirmou.

(Por Roberto Samora)

