Isco critica Zidane e dispara contra poucos minutos em campo Meio-campista espanhol disse que o treinador do Real Madrid apenas o coloca faltando pouco tempo para acabar a partida

Sem atuar nas duas últimas partidas do Real Madrid, Isco se mostrou descontente com a forma que Zidane tem o utilizado. Após imagens captadas pela “Movistar”, o espanhol foi flagrado criticando o treinador do clube merengue.

– Se ele (Zidane) tem que me tirar, ele me tira com 50 ou 60 minutos de jogo, às vezes até no intervalo. Se ele tem que me colocar, ele me coloca nos 80…

Na ocasião, Isco estava com alguns companheiros no banco de reservas. As imagens foram flagradas no clássico entre Real Madrid e Barcelona. Logo após o espanhol terminar, Marcelo é visto dando risadas.

