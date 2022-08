Isaquias Queiroz pode conquistar novo ouro no Mundial de Canoagem neste domingo

Parceria Lance & IstoÉ 06/08/2022 - 17:42 Compartilhe

Fenômeno da canoagem velocidade, Isaquias Queiroz conquistou mais um ouro neste sábado. O brasileiro dominou a prova do C1 500m e colocou sua décima terceira medalha em mundiais no peito. Mesmo assim, a fome de títulos do canoísta segue intacta, tanto que, no domingo, ele terá novo desafio pela frente.

Após vencer os 500m, Isaquias disputará a final dos 1000m, prova que deu o ouro olímpico ao brasileiro em Tóquio. O atleta do Flamengo é amplo favorito na prova e qualquer resultado fora do pódio será uma grande surpresa.

+ Alison ‘Piu’ mantém invencibilidade e vence 400m com barreiras na Diamond League

Além de Isaquias, outros dois brasileiros representarão o Brasil neste domingo, no Mundial de Canoagem. A dupla Erlon Souza e Filipe Santana disputa a final do C2 1000m, depois de terminarem a semifinal na primeira colocação.

+ Tênis de mesa: com campanha impecável, Hugo Calderano é campeão do WTT de Túnis

A decisão do C1 1000m acontecerá às 11h20 (de Brasília), com transmissão dos Canais SporTV. Uma hora depois, às 12h20, os brasileiros do C2 tentam mais um ouro. Em caso de título, Isaquias conquistará sua 14ª medalha em mundiais (oito de ouro e seis de bronze).

E MAIS:

E MAIS: