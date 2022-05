Isaquias Queiroz larga mal e fica em sexto lugar no C1 1000m na etapa de Racice

Um dia após conquistar a medalha de prata no c1 500m da Copa do Mundo de canoagem, Isaquias Queiroz voltou às águas para a final do c1 1000m neste domingo e ficou fora no pódio, na sexta colocação. A etapa acontece em Racice, na República Checa, e terminou com vitória do dono da casa Martin Fuksa, que também havia vencido os 500m no sábado.

Diferente do sábado, Isaquias não conseguiu largar bem na prova e fechou a primeira parcial na oitava posição. Ele acabou em sexto, com tempo de 3min51s76. O polonês Wiktor Glazunow largou na frente, mas não conseguiu manter a vantagem contra Fuksa e terminou em quarto.





1s27 atrás do vencedor da disputa, o romeno Catalin Chirila ficou com a prata. Chirila havia sido bronze nos 500m. Neste domingo, o bronze ficou com o húngaro Balazs Adolf, após uma ultrapassagem sobre Glazunow nos momentos finais.

A próxima competição de Isaquias agora será o Campeonato Mundial de Canoagem, que acontecerá em agosto no Canadá. O brasileiro coleciona seis ouros e seis bronzes na disputa.