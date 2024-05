Isaquias Queiroz brilha na Copa do Mundo de Canoagem Velocidade

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 13/05/2024 - 21:18 Para compartilhar:

O campeão olímpico Isaquias Queiroz brilhou na I Etapa da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade disputada em Szeged (Hungria) com a conquista de duas medalhas de ouro, na prova do C1 1000 metros, categoria que está no programa dos Jogos de Paris, e na disputa do C1 500 metros, que não é olímpica.

ISAQUIAS QUEIROZ É O NOME DELE! O campeão olímpico conquistou sua segunda medalha de ouro na Copa do Mundo de Szeged, desta vez no C1 1000m, prova que disputará nos Jogos de Paris! No sábado ele também havia vencido o C1 500m. BRABÍSSIMO! #TimeBrasil pic.twitter.com/ZavYSn6ZTm — Time Brasil (@timebrasil) May 12, 2024

Notícias relacionadas:

“Eu estou muito feliz, eu achei uma prova muito legal, bem pegada ali no começo, mas bem controlada e no final deu para abrir vantagem em relação aos meus adversários. Como eu sempre falei, o nosso objetivo é Paris [Jogos Olímpicos], não era essa Copa do Mundo, aqui é um ponto chave para saber como está o nosso trabalho para continuar os treinamentos no Brasil”, declarou Isaquias após a conquista do título do na prova do C1 1000 metros no último domingo (12).

Outro destaque da equipe brasileira em Szeged foi o bronze da dupla brasileira formada por Gabriel Assunção Nascimento e Mateus Nunes Bastos dos Santos remando no C2 1000 metros. “Estou muito alegre em ficar em terceiro lugar, é importante essa experiência para a gente e ainda mais voltar com uma medalha no peito”, afirmou Mateus.