Isaquias Queiroz anuncia quando irá se aposentar

Isaquias Queiroz é o grande nome do Brasil na canoagem. Com quatro medalhas olímpicas, o canoísta segue fazendo história no esporte. No entanto, de acordo com o brasileiro, a Olimpíada de Paris, em 2024, será a última de sua carreira.

Depois de 14 anos servindo a Seleção Brasileira de canoagem, Isaquias quer curtir um pouco a vida. Além de revelar os objetivos para depois das Olimpíadas de Paris, o canoísta brasileiro contou que deseja passar mais tempo com a família.

– Meu objetivo eu já tenho traçado que vai ser até Paris. Já deixei até explicado para os meus patrocinadores que 2024 vai ser a última Olimpíada. Acho que não vou me arrepender. Estou sossegado com essa minha escolha – disse, antes de completar:

– Já estou indo para 14 anos de seleção, 100% focado no esporte. Chega uma hora que a cabeça vai pesando. Vontade de querer aproveitar um pouco a vida, aproveitar meu filho e minha esposa. Depois de Paris eu quero passar um ano viajando. Saber o que é viver a vida – analisou, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Além das questões pessoais, Isaquias comentou sobre alguns objetivos com relação aos Jogos de Paris. Faltando dois pódios para se tornar o maior medalhista da história da esporte brasileiro, Isaquias foi convicto no foco para 2024.

– O objetivo é ganhar mais duas medalhas em Paris e chegar à sexta medalha olímpica. Passar o Robert Scheidt e o Torben Grael (ambos com cinco medalhas). Lógico que não em questão de história, esses caras são uma inspiração para todos os brasileiros – comentou.

– A canoagem é um esporte onde você começa novo e para novo. Com 30 anos você começa a ficar lento, começa a sentir mais dores no joelho, na coluna. Eu quero ser aquele campeão que vai saber a hora de sair. Com certeza não vou conseguir chegar até Los Angeles em 2028. Meu objetivo já foi alcançado – comentou.

Recentemente, Isaquias levou mais duas medalhas para o Brasil. No Mundial de canoagem, ele levou o ouro no C1 500m, enquanto no Pan-Americano, emplacou o primeiro lugar no C1 1000m. A importância e o legado do canoísta para o esporte é inegável e incomparável.

