Isaque Moura finaliza Paulo Ricardo Cangaceiro na luta principal do Spartacus MMA 5

Aconteceu nesse sábado a 5ª edição do evento internacional Spartacus MMA, nas dependências da academia Striker’s House, na capital paranaense. Na luta principal, o amazonense Isaque Moura anotou a quinta vitória seguida ao finalizar Paulo Ricardo Cangaceiro com um mata-leão ainda no primeiro round.





“Ontem foi um dia especial, pois eu voltei a competir novamente depois de um bom tempo parado devido à pandemia… Voltei e venci! Glória a meu Deus! Quero agradecer meu Deus, meu senhor e salvador, Jesus Cristo; minha esposa, Noêmia Soares; meus pastores e meus treinadores, em especial o Ocimar Costa”, vibrou o vencedor.

Embaixador do Spartacus MMA no Brasil, o empresário curitibano Stefano Sartori destacou o sucesso da edição e anunciou outras duas para junho no país: dia 18, em São Paulo; e 25, no Rio de Janeiro.

“Foi mais um show de lutas e organização. Estamos empolgados com o potencial do Spartacus e pelo que podemos fazer para ajudar a desenvolver ainda mais o MMA no Brasil. Faremos duas edições aqui no mês que vem e já estamos trabalhando no card.”

A proposta do Spartacus MMA é, através de seu aplicativo oficial, o Spartacus App, automatizar a forma de se fazer um evento de MMA, permitindo que os próprios lutadores se desafiem entre si na plataforma.

O Spartacus App é 100% gratuito e está disponível para download tanto para IOS, na AppStore, quanto para Android, na PlayStore. Os atletas de São Paulo e Rio de Janeiro interessados em fazer parte das próximas edições já podem se cadastrar.

Confira abaixo os resultados do evento desse final de semana:



Spartacus MMA 5

Academia Striker’s House, Curitiba-PR

21 de maio de 2022

Isaque Moura finalizou (mata-leão) Paulo Ricardo Cangaceiro aos 3:14 do R1

Maycon Alcino e Jandickson Pereira empataram por decisão dividida

Jhonata Diniz venceu Rodrigo Dragão por desistência.

Leonardo Diniz venceu Rogério Furtado por decisão unânime

Felipe Pereira venceu Lucas Sorin por decisão unânime

Breno Marinho e Alan Silverio empataram por decisão majoritária

Fernando Bonatto finalizou (mata-leão) Luiz Henrique Zangado aos 3:52 do R1

E MAIS:

E MAIS: