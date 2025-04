Isadora Ribeiro faz alerta após se acidentar com o próprio carro: ‘Fiquem atentos’

Isadora Ribeiro, 59 anos, surgiu nas redes sociais, nesta terça-feira, 22, com a testa sangrando após passar por um susto com o próprio veículo dentro do estacionamento de um supermercado. Ela relatou ter sido atingida pela porta do porta-malas, e lamentou ter sido vítima de sua desatenção.

Em vídeo postado no Feed do Instagram, a atriz contou que o incidente ocorreu quando ela já havia deixado o supermercado e estava no estacionamento colocando as compras no bagageiro. Ela contou que não havia se dado conta de que o automóvel estava “inclinado”, posição que teria favorecido o fechamento da porta.

“Fui colocar umas compras no porta-malas, e o carro estava meio inclinado e a porta veio com muita força na minha cabeça. Estou sangrando, o segurança foi buscar gelo porque está doendo muito”, disse ela.

“Um susto que poderia ter sido pior. Hoje, ao colocar as compras no porta-malas, o carro — que estava inclinado em uma rampa — fez a tampa descer com tudo… direto na minha cabeça. O impacto foi forte, abriu um corte e me fez repensar como, em segundos, algo simples pode se tornar perigoso”, analisou a atriz, que logo fez um alerta para sustos como esse que ela passou.

“Fiquem atentos aos detalhes. Às vezes, é neles que mora o risco. Graças a Deus estou bem, mas compartilho esse momento como alerta. Cuidem-se”, pediu ela ao final do vídeo.

Nos comentários, atrizes desejaram melhoras à amiga.

“Caramba! Melhoras!”, desejou Lavínia Vlasak. “Que perigo, miga! Graças a Deus não foi tão grave”, afirmou Cacau Colucci. “Ô, minha querida, melhoras. Sim, os detalhes… já dei uma portada na testa mas não chegou a cortar… fique boa logo”, escreveu Tereza Seiblitz.