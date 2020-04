Isadora Ribeiro fala sobre presença vip virtual na quarentena: “Tive que me reinventar”

Impossibilitada de sair de casa por conta da pandemia do novo coronavírus, a atriz Isadora Ribeiro teve uma ideia de como lucrar um dinheiro sem precisar sair de casa, com isso, respeitando a quarentena.

Denominado de ‘Isadora vai em sua festa online’, o projeto que ainda está em fase inicial e, por enquanto, só fez um encontro promovido por uma empresa de plástico para os seus funcionários.

“Eventos corporativos, presença online, msgs personalizadas para o dia das mães e tb todas as ocasiões, reuniões, palestras, performances, msg vídeo ou on line em festas, aniversario, campanhas digitais”, escreveu a artista na legenda da publicação ao divulgar uma arte do novo trabalho.

Para a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Isadora Ribeiro contou que precisou se reciclar neste momento de crise em que o mundo está vivendo.“Tive que me reinventar. Estou usando os meus expertise e carisma para entreter as pessoas em suas casas. Espero que não seja apenas em tempos de coronavírus. A ideia é dar seguimento ao projeto”.

