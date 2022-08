Isadora Ribeiro é traída por onda e posta vídeo: ‘Quase morri afogada’

Da Redação 05/08/2022 - 9:58 Compartilhe

Acostumada a dar uma prévia do conteúdo que compartilha no OnlyFans em seu Instagram, Isadora Ribeiro contou que não terá nudez explícita na plataforma:“Não haverá nudez explícita, mas revelarei a minha intimidade, meu dia a dia, direcionado especialmente para quem quiser me acompanhar mais de perto”, explicou, ao “Em Off”.

Ela publicou um vídeo em que aparece posando para um ensaio à beira-mar e quase é arrastada pela onda.

“Na minha página no OnlyFans terá conteúdos sem pré-conceitos por liberdade e mentes mais abertas, afinal já estamos vivendo a nova era da mulher moderna, queremos atualizar os pensamentos, quebrar tabus e falar através dos posts que nós mulheres maduras, podemos tudo o que quisermos, porque somos lindas, ótimas, maravilhosas e com muito sexy appel”, concluiu.