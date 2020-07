Isadora Ribeiro conta que andou 30 minutos nua antes de abertura de ‘Tieta’

A novela ‘Tieta‘ voltou a ficar em evidência na mídia, principalmente por conta da trama ter voltado à plataforma de streaming da Globo. Com o retorno, volta também a abertura que rendeu muita polêmica na época, pelo fato de trazer Isadora Ribeiro nua em cenário de praia montado e com música de Luiz Caldas no fundo.

Em entrevista ao jornal Extra, a atriz comentou que precisou trabalhar seu lado psicológico para à gravação. “No dia, tirei a roupa uns 30 minutos antes e fiquei circulando pelo estúdio, para toda a equipe ver. No momento da gravação, meu corpo nu se livrou dos constrangimentos de olhares curiosos”, contou ela.

Isadora Ribeiro disse também que toda discussão em torno da polêmica abertura com os seios e corpo à mostra, levaram até a criação de “fake news”. “Os venenosos de plantão falavam que meus seios eram silicone. Meus seios e meu corpo são 100% naturais”, ressaltou.

Além de ‘Tieta’, a atriz também está presente em outra reprise que está disponível no GloboPlay, ‘Explode Coração’. Atualmente, porém, Isadora está longe das novelas. Ela tem feito palestras motivacionais em organizações, anúncios digitais e contando histórias em projetos culturais.

Veja também