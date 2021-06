Isadora Pompeo revela motivo do fim do casamento com jogador: ‘Situações humilhantes’

A cantora gospel Isadora Pompeo fez um desabafo forte e impactante na rede social. Na noite de terça-feira (02), ela publicou um vídeo no IGTV do Instagram e revelou o motivo do fim de seu casamento com o jogador do Flamengo Thiago Maia, que durou apenas dois meses.

Na publicação, Pompeo abriu o jogo e contou que vivia um relacionamento abusivo, por isso, decidiu colocar um ponto final no relacionamento: “Como vocês sabem, eu me apaixonei, namorei e casei. Eu estava feliz, esperançosa e transbordando de amor e, infelizmente, as coisas mudaram de uma forma repentina e me pegaram de surpresa. Foi bem difícil porque no início tudo era maravilhoso. Cumplicidade, parceria… tudo. Mas, depois de casada, eu vivi situações que hoje sei o quanto elas são comuns a milhões de mulheres no Brasil inteiro. Precisei encarar muitos ciúmes, preconceito, machismo e uma tentativa permanente de controle sobre mim. A palavra de Deus diz que o amor não arde de ciúmes, não se soberbesse nem se irrita facilmente. Muito pelo contrário. Tudo crê, tudo supera e tudo suporto. Eu achava que era amor para não perder, mas hoje eu sei que para amar, não é preciso diminuir alguém”, começou ela.

E finalizou: “Eu tentei de tudo para continuar casada e descobri que meu amor seguia gigante, mas era incapaz de amar por nós dois”, admitiu a cantora que negou uma suposta traição. “Com muita tristeza me deparei com muitas mentiras, boatos e fofocas que tentaram destruir a minha vida e a minha verdade. Chegou a sair na imprensa que eu teria traído o Thiago. É uma mentira!”.

Após as declarações polêmicas, Thiago Maia ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Casamento badalado

Isadora e Thiago se casaram no dia 28 de fevereiro deste ano, em uma celebração com aglomeração numa casa de festas do Rio de Janeiro.

Assista ao vídeo na íntegra:

