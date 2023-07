Isadora Cruz é internada às pressas após sentir fortes dores: ‘Não consegui andar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2023 - 20:52 Compartilhe

Estrela da novela Mar do Sertão, sucesso das 18h da Globo em 2022, Isadora Cruz passou por um susto no último domingo (16) e precisou ser internada às pressas.

Ela foi levada a um hospital de São Paulo após sentir fortes dores que a impediam até mesmo de andar.

Nesta segunda-feira (17), ela usou a sua conta no Instagram para revelar que foi diagnosticada com pielonefrite, uma inflamação nos rins causada por bactérias.

“Estava há alguns dias sentindo uma dor nas costas, que achava que era uma simples dor muscular. Tentei algumas terapias e a dor persistia, mas como estou em um ritmo intenso de trabalho, pensei que fosse uma tensão normal e fui seguindo minha vida achando que estava tudo bem”, disse ela na legenda da publicação com uma imagem dela no leito do hospital,

“Até que acordei domingo passado queimando de febre, com calafrios e a dor, que era antes só na lombar, se espalhou por todo abdômen até irradiar para as pernas ao ponto de não conseguir nem andar”, relatou a atriz.

Ainda na legenda, Isadora Cruz explicou que a pielonefrite é uma doença muito perigosa se não for tratada a tempo e que as mulheres estão mais propensas.

“Quando cheguei no hospital, fui internada imediatamente com pielonefrite aguda, que é uma infecção no rim. Senti a necessidade de fazer este post para alertar, principalmente às mulheres, que têm a anatomia favorável a essas infecções, pelo fato da uretra ser naturalmente mais curta”, disse ela.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Isadora Cruz (@isadoracruz)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias