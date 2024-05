Isabelle Nogueira faz primeira apresentação com o Boi Garantido após o ‘BBB24’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/05/2024 - 13:10 Para compartilhar:

Isabelle Nogueira, que conquistou o segundo lugar do “BBB24“, está retomando a rotina como cunhã-poranga do Boi Garantido. Nesta terça-feira, 30, ela fez a primeira apresentação após o reality show.

No Instagram, ela compartilhou alguns trechos da ocasião e mostrou sua produção. “Pronta para a Alvorada do meu Boi Garantido. Alegria e muita emoção para reencontrar o meu povo de alma vermelha aqui em Parintins”, comemorou a ex-BBB.

Em Parintins, Isabelle dá vida à cunhã-poranga, item 9 do Boi Garantido, o vermelho. E apesar de, atualmente, ser a mais famosa, ela não é a única cunhã do Festival.

A cunhã-poranga é um “item individual” do Festival de Parintins, no interior do estado do Amazonas. Mas ela não é a única: Apresentador, Levantador de Toadas, Porta-estandarte, Amo do Boi, Sinházinha, Rainha do Folclore e Pajé são os outros itens compostos por uma só pessoa em cada Boi.

