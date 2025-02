Isabelle Nogueira confirma fim do romance com Matteus Amaral: ‘Somos incompatíveis’

Isabelle Nogueira anunciou o fim de seu relacionamento com o também ex-BBB Matteus Amaral, confirmando as especulações que circulavam na web nas últimas semanas. Nesta quarta-feira, 5, ela usou as redes sociais para contar que a decisão foi tomada por falta de compatibilidade entre eles.

“Nosso sentimento nasceu de forma genuína e verdadeira, e assim permaneceu até hoje. Nos apaixonamos um pelo outro, especialmente pela simplicidade e pela história de vida que compartilhamos, tão parecida em muitos aspectos. Sempre buscamos o melhor que poderíamos ser juntos”, disse ela em longo texto publicado nos Stories do Instagram.

“Com o tempo, percebemos que, apesar de tantas semelhanças, somos incompatíveis. E é essa consciência que nos leva, a partir de agora, a seguir caminhos separados como casal”, disse a ex-BBB, acrescentando que a decisão não foi unilateral.

Ainda em seu comunicado, Isabelle refuta as especulações sobre o fim do relacionamento, destacando que a decisão é recente.

“Também deixamos claro que não nos separamos há poucos dias, como foi especulado, e que jamais permanecemos juntos por pressão de fãs”, garantiu ela.

Matteus publica comunicado

Poucas horas após a postagem de Isabelle, Matteus usou os Stories do Instagram para se manifestar sobre o fim do relacionamento. Em longo texto, ele reproduziu as palavras da agora ex-noiva.

Isabelle e Matteus se conheceram na casa do “BBB24” (TV Globo) e iniciaram o flerte já na reta final da edição e seguiram juntos até o último dia de programa, tendo ela ficado em terceiro lugar e ele em segundo. Matteus já havia se envolvido com outra participante, Deniziane Ferreira, que deixou o jogo no nono paredão.

O romance seguiu após o reality e, em novembro do ano passado, Isabelle e Matteus decidiram dar um passo na relação, quando ficaram ficaram noivos em Paris.

