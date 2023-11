Isabelle Drummond é vítima de assalto no Rio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2023 - 8:27 Para compartilhar:

A atriz Isabelle Drummond foi vítima de um assalto na noite desta quarta-feira, 22, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu por volta das 23h enquanto a artista estava no Leblon, zona sul da capital fluminense. A informação foi confirmada por meio de uma nota publicada no Instagram de Isabelle nesta quinta-feira, 23.

Conforme o comunicado, a atriz foi rendida por quatro homens. Além dela, uma amiga e o motorista que estavam com ela também tiveram seus pertences levados. A artista estava em um Audi, que, segundo a nota, “não foi levado por conta da incapacidade dos ladrões de ligar o carro”.

Mais tarde, Isabelle conseguiu recuperar todos os seus pertences. O veículo usado pelos criminosos, que era roubado, também foi recuperado.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro para mais detalhes da ocorrência, mas ainda não obteve retorno até a publicação desta matéria.

