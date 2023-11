Isabelle Drummond é assaltada no Rio de Janeiro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/11/2023 - 4:15 Para compartilhar:

Isabelle Drummond foi vítima de um assalto na noite de quarta-feira, 22, no Rio de Janeiro. A atriz estava acompanhada de uma amiga e um motorista, que também tiveram seus pertences levados pelos quatro assaltantes que participaram do crime. Ninguém se feriu.

Em nota publicada no Instagram, a equipe de Isabelle relata que o fato aconteceu por volta das 23h, no Leblon. O veículo da atriz, uma Audi, teria sido abandonado pelos assaltantes, pois eles não foram capazes de ligá-lo.

De acordo com o “g1”, os itens roubados foram encontrados na quinta-feira, 23, no Morro do Santo Amaro. Foram recuperados uma bolsa e uma pochete da grife Prada, uma bolsa da grife Valentino, itens eletrônicos da Apple e a chave do carro de Isabelle, além de uma Mitsubishi Pajero, também roubada, utilizada para cometer diversos assaltos na madrugada.

Ainda na rede social, a equipe da atriz agradeceu pela atuação dos policiais e afirmou que as vítimas não sofreram nenhum tipo de agressão.

