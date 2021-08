Isabelle Drummond é acusada de construir igreja em casa alugada

Isabelle Drummond é acusada pela dona do imóvel onde mora de aluguel no Rio de Janeiro (RJ) de ter construído uma igreja no local, sem autorização da proprietária.

“Inacreditável. Para surpresa minha, me bloqueou nas redes sociais. Por que? Ninguém sabe que ela tem uma igreja evangélica? Meu vizinho no Rio foi quem me falou da igreja”, disse Mariana Rocha, a proprietária, nas redes sociais.

A proprietária disse que tentou entrar em acordo com a atriz, sem sucesso. “Mas não era segredo. Sendo ela uma pessoa pública, com uma igreja que também recebe abertamente as pessoas, dificilmente seria um segredo. E se tem CNPJ, também é público”, afirmou Mariana. Segundo UOL, Isabelle é diretora da Igreja Casa Shores.

Inacreditável. A atriz Isabelle Drummond alugou minha casa por dois anos, construiu uma IGREJA no meu quintal sem a minha autorização e, pra surpresa minha, me bloqueou nas redes sociais. Por que? Ninguém sabe que ela tem uma igreja evangélica? — Mari (@cinemari) August 14, 2021

Foi só um desabafo. É curioso estarem surpresos pela igreja, achei que todo mundo soubesse. Eu tentei acordo, mas fui bloqueada. Já já eu supero. Boa noite e usem máscara. A pandemia não acabou. #ForaBolsonaro 🥰😘😉 — Mari (@cinemari) August 14, 2021

A atriz Paula Braun, esposa de Mateus Solano, defendeu Isabelle nas redes sociais. Não entendo mesmo exporem uma pessoa pelo que ela faz em casa, seja rezar ou fazer uma suruba. Se eu fosse a atriz processava a proprietária que fez um exposed de algo que poderia ter resolvido particularmente. E é muito louco a proporção que toma aqui.”, afirmou.

Em seguida, Mariana rebateu: “Só a minha família sabe como encontramos a casa, nosso único bem. É fácil falar quando não é conosco. A exposta aqui sou eu, tá?”

