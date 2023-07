Isabella Scherer rebate comentários sobre magreza e revela problema de saúde

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 21:39 Compartilhe

Isabella Scherer, 27 anos, falou sobre os comentários que vem recebendo a respeito de sua magreza e revelou aos seguidores no Instagram, nesta quinta-feira (06), que recebeu o diagnóstico de hipertireoidismo.

A atriz e chef disse que já vinha desconfiando do problema e até chegou a fazer dieta restritiva.

“Esses exames são para ver como vai ser o tratamento ou se foi um pico muito alto e agora vai estabilizar”, começou ela através de uma série de vídeos nos Stories.

“Mas não é essa a questão, porque eu sempre fui magra assim. Só não tenho a perna tão fina quando estou muito bodybuilder, pegando muito peso e lutando contra o meu biotipo. O que já decidi que não vou fazer mais. Ralo, ralo, ralo, e não adianta”, desabafou ela.

Em seguida, a filha do nadador Fernando Scherer pediu para as pessoas não fazerem comentários sobre o corpo alheio.

“Não se faz comentários sobre o corpo dos outros. Aprende isso. Igual no caso, pode ter uma questão de saúde por trás, pode ser que a pessoa simplesmente goste do corpo dela como é, pode ser que ela seja insegura e não consiga mudar. Por que você vai opinar no corpo dos outros? O que você ganha com isso?”, disparou ela.

