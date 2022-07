Isabella Scherer fala sobre reta final da gravidez: ‘Com 4kg de criança na barriga’

Isabella Scherer está ansiosa com a chegada da reta final da gravidez. A influencer, filha do ex-nadador Fernando Scherer, espera os gêmeos Mel e Bento com o namorado, Rodrigo Calazans. No Twitter, ela refletiu sobre o crescimento dos bebês.







“Mano, já estou com 4kg de criança na minha barriga”, disse ela, no Twitter, aos risos.

Aos 26 anos de idade, Isa Scherer está na trigésima segunda semana de gestação, e recentemente falou sobre as mudanças no físico. À espera de gêmeos, a atriz contou que engordou 13 quilos durante a gestação e percebeu mudanças no corpo.

De acordo com ela, a presença de papo é a que mais estranha. “A única coisa que me incomoda é a ‘papada’ que inchou muito”, disse Isabella, explicando que consegue disfarçar ao fazer maquiagem com contorno facial “Agora estou com cortorno e não dá para ver”, disse no post.