Isabella Santoni se joga nas águas cristalinas das Maldivas: ‘Nada para reclamar’

As ilhas Maldivas têm sido o destino queridinho dos famosos. Dessa vez, quem está aproveitando as águas cristalinas do paraíso é Isabella Santoni. A atriz chegou nesta segunda-feira (13) e está apaixonada pelo lugar. “Nada para reclamar por aqui”, escreveu. No resort, as diárias custam a partir de 3,5 mil reais.

Isabella, que também manda bem no surf, esteve nas Maldivas em 2020. Na época, ela enfrentou a maior onda “da vida”.