Isabella Santoni faz topless na praia e esconde seios com conchas: ‘Mulher oceânica’

Isabella Santoni aproveitou a segunda-feira (16) para atualizar o feed do Instagram com imagens de um dia de sol na praia. Usando apenas a parte de baixo do biquíni e um par de conchas para cobrir os seios, a atriz arrancou suspiro dos fãs.





“Musa linda”, comentou uma seguidora. “Ela é sereia ela!”, comentou outra. Os fãs brincaram ainda, com a última foto do carrossel, em que o namorado, Caio Vaz, imita as poses da amada. “Adorei a última foto”, riu uma fã. “A última foto é a mais Sexy”, se divertiu um seguidor.