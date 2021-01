Isabella Santoni fala sobre marca própria de roupas e amadurecimento

Muitas pessoas precisaram se reinventar durante a pandemia, e Isabella Santoni foi uma delas. A atriz contou, em entrevista à Marie Claire, como foi abandonar a adolescência e focar em projetos autorais, como sua própria marca de roupas.

Ela contou que teve dificuldades para entender a diferença entre ser adulta e ser séria. “Minha transição foi difícil porque eu não queria abandonar a minha menina, sofri porque demorei a entender que ela e a mulher adulta podem andar juntas. A Isabella menina não queria dar espaço para a mulher porque achava que a madura tinha de ser séria, responsável, não poderia brincar. Tinha um peso assumir meu lado mais maduro.”

Em 2020, Isabella criou NIA, uma marca de moda praia que visa abraçar todos os tipos de corpos. O interessante foi entender que a real vontade da atriz é criar algo que atendesse principalmente mulheres fora do padrão que ela mesma faz parte. “Eu já estava estudando para esse projeto nascer desde 2019. A ideia já vinha comigo há mais tempo que isso até, sinto que a NIA começou antes mesmo de ser uma marca de roupas, ela nasceu junto com o meu questionamento do meu lugar no mundo, no que eu represento, inspiro as pessoas que me acompanham. Precisava de tempo para desenvolver de forma que ficasse exatamente com o feeling que eu queria”, completou.

Isabella vai ao ar agora em janeiro com a reprise de “Malhação Sonhos”, novela na qual ela interpretou Karina.

