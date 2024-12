Isabella Santoni celebra amadurecimento na carreira e revela planos para 2025

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/12/2024 - 11:45 Para compartilhar:

Com a aproximação de 2025, Isabella Santoni se encontra encerrando ciclos e celebrando o amadurecimento de sua carreira. Completando 10 anos desde o início da sua trajetória no audiovisual, o ano de 2024 representou mais do que um marco cronológico: foi uma reafirmação de sua versatilidade como artista e de sua capacidade de se reinventar nas mais variadas frentes.

Das telas aos palcos, da moda ao empreendedorismo, a atriz, movida por ideias e aspirações que a tornam um dos nomes mais criativos de sua geração, comenta: “A pluralidade é característica muito forte entre nós, mulheres, Não cabe em uma só definição, assim como não cabe em um único papel. Minha inquietude vem desse desejo de explorar tudo o que posso ser, sem limites impostos pelo olhar alheio”.

+ Isabella Santoni realiza primeira turnê pelo Brasil com espetáculo ‘O Cravo e a Rosa’

No Prime Video, sua despedida de Viviane, com a terceira e última temporada de “Dom”, teve a sensação de mais um trabalho concluído com sucesso. A série, que se tornou a produção em língua não-inglesa mais assistida, sendo exibida em 140 países, revelou novas camadas de Santoni, que, pela primeira vez, interpretou uma criminosa, em uma trama de ação e drama: “Encerrar esse ciclo foi como terminar um livro que você amou ler. Fico feliz de fazer parte de algo tão especial e que ganhou tantas pessoas”, reflete.

No último semestre, Isabella retornou às origens no teatro. Em “O Cravo e a Rosa”, adaptação do clássico homônimo dos anos 2000 da Globo, ela dá vida à impetuosa Catarina, papel que antes foi de Adriana Esteves. Com sua personalidade e intensidade, a personagem, no arquétipo de “A Megera Domada” de Shakespeare, resgatou memórias de Karina, o papel que catapultou Isabella ao estrelato, em “Malhação: Sonhos”, exatamente há uma década.

“Voltamos a apresentar o espetáculo já no dia 07 de janeiro, no teatro Oi Casa Grande, no Shopping Leblon. Foi uma coincidência maravilhosa poder retornar aos palcos exatamente dez anos após ‘Malhação’, trazendo de volta aquela energia da Karina, mas agora com outra maturidade para a Catarina”, diz.

“Viver esses momentos durante a temporada anterior foi uma experiência incrível, repleta de reencontros e muitas descobertas. Estou ansiosa para levar o espetáculo para outras partes do Brasil no próximo ano e dividir toda essa energia com o público de outras cidades! Será uma nova chance de vivenciar e compartilhar essa história atemporal”, complementa.

Diretora criativa da marca de beachwear NIA, Isabella amplia a cada dia sua atuação no universo da moda, sempre alerta para uso de modos de produção mais sustentáveis e na inclusividade que se faz mais urgente do que nunca: “Cada coleção é pensada de forma consciente, com a preocupação de ser o mais sustentável possível: usamos embalagens recicladas e recicláveis, fazemos reuso de água e adotamos práticas que minimizam o impacto ambiental”.

Isabella conta com mais de 10,5 milhões de seguidores no Instagram, e também é porta-voz do projeto “Um Pacto pelo Clima”, do Pacto Global da ONU no Brasil, além de integrar o Canal Novo Mundo, uma iniciativa com selo UNESCO Green Citizens 2022 que promove a educação ambiental.

Santoni estendeu suas atividades, atuando na concepção artística dos vídeos para o projeto “Origem”, uma parceria com o marido, Henrique Blecher, que une arte, luxo e arquitetura em residências de alto padrão, alinhadas à tendência do “quiet luxury”.

“Minha abordagem, no projeto, é trazer uma comunicação mais fluida e humana, que se conecta de forma autêntica e direta com as pessoas. Gosto de fugir da rigidez das formas tradicionais e me comunicar de uma maneira mais próxima, com um toque mais pessoal e artístico. Por estar fora do universo corporativo, consigo olhar as coisas com a perspectiva de quem está do outro lado, mais como o próprio cliente, o que me permite entender melhor suas necessidades e oferecer algo mais genuíno”, diz.

Para 2025, Santoni seguirá em cartaz com o espetáculo “O Cravo e a Rosa” e poderá ser vista na série policial “A Divisão”, do Globoplay. Na trama, diferente de “Dom”, a atriz interpreta uma vítima em contexto que promete reviravoltas. “Este ano me mostrou que nossos limites podem não ser barreiras, mas pontos de partida. Quero me permitir encontrar novas versões. Estou ansiosa para explorar novas facetas da minha carreira, seja na atuação, como produtora, na direção ou em outros projetos que tragam desafios e me permitam continuar evoluindo”, conclui.