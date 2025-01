Isabella Rossellini concorre a melhor atriz coadjuvante no Oscar

NOVA YORK, 23 JAN (ANSA) – A atriz italiana Isabella Rossellini foi indicada ao Oscar na categoria de melhor atriz coadjuvante por sua atuação em “Conclave”, de Edward Berger. É a sua primeira indicação ao prêmio mais prestigiado do cinema mundial.

A filha da atriz sueca Ingrid Bergman e do diretor Roberto Rossellini concorre com Monica Barbaro (“Um Completo Desconhecido”), Ariana Grande (“Wicked”), Felicity Jones (“O Brutalista”) e Zoe Saldaña (“Emilia Pérez”).

No longa de Berger, Rossellini interpreta Irmã Agnes, que, entre segredos e escândalos, precisa fazer com que tudo corra bem durante a escolha do novo Papa.

A premiação do Oscar 2025 ocorrerá no dia 2 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos, com apresentação de Conan O’Brien.

(ANSA).