Isabella Arantes, do ‘Domingo Legal’, comemora marca de 1 milhão de seguidores nas redes

Dedicada às gravações do ‘Domingo Legal’, Isabella Arantes, 26, consegue conciliar a carreira de assistente de palco do Celso Portiolli com a vida agitada de digital influencer. Nos stories do Instagram, Isabella mostra como é a vida fora das câmeras e faz publicações até sem maquiagem. “Como é que eu explico que sou a mesma pessoa do feed?”, brinca ela, ao mostrar seu rosto natural, sem nenhum tipo de efeito ou cosméticos.

Talvez esse seja o segredo da influencer, que acaba de conquistar 1 milhão de seguidores no Instagram, o número foi atingido na última semana e foi celebrado de forma descontraída. “Passando aqui para agradecer todo mundo que torce por mim, estou recebendo vários directs de várias seguidoras. E, quem não torce, que é meu fã – que eu sei – um beijo no seu coração e que Deus abençoe sua vida”, desejou. Para celebrar a marca, Isabella também cantou e dançou a música evangélica “Passando pela Prova”, do cantor Lázaro.

Transparente e direta em suas opiniões, a influencer chama atenção não apenas pela sua beleza. A interação nos stories entrega que seus seguidores tem curiosidade de saber sobre a vida de seu cachorrinho chamado Paçoca, do seu trabalho no SBT, atividades domésticas, exercícios físicos, preferência de marcas e até gostos musicais.

Questionada sobre a vida nas redes, Isa conta que procura ser responsável e sincera nas suas publicações. “Tento mostrar meu lado leve de ver a vida e compartilhar momentos do meu dia a dia. Acredito que a comunicação super funciona quando é feita de verdade, talvez esse seja o segredo”, reflete.