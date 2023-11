Isabeli Fontana relata incômodo após explante de silicone: ‘Acordava com dor’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/11/2023 - 20:10 Para compartilhar:

Isabeli Fontana, 40 anos, fez um desabafo sobre o processo de recuperação da cirurgia para explante de silicone nos seios. Nesta quinta-feira, 2, ela usou os Stories de seu Instagram para relatar o desconforto que precisou enfrentar após o procedimento, realizado há algumas semanas.

Em uma série de vídeos, a modelo ainda deu detalhes sobre a técnica a que aderiu para trazer um pouco mais volume a seus seios após a retirada das próteses.

Isabeli explicou que foi reaplicada em suas mamas uma pequena quantidade de gordura extraída de seu próprio corpo.

“Estou muito feliz com o meu corpo dessa maneira, sem muito volume”, garantiu.

Ao ser questionada por uma seguidora na caixinha de perguntas se havia sofrido da doença do silicone, Isabeli Fontana contou o incômodo que passou com as próteses de seu seio.

“Eu acordava de madrugada com uma dor no peito… Uma sensação de peso”, disse ela, acrescentando que se sentia bastante cansada.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias