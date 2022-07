Isabela Teixeira, a Bruaca de ‘Pantanal’, revela que fez dois abortos

A atriz Isabel Teixeira, que está na televisão como Maria Bruaca no remake de “Pantanal”, falou sobre aborto com a revista Marie Claire. A artista contou que sua mãe, Alexandra Corrêa, era bem “para frente” na época em que era jovem, tendo uma liberdade “fora do comum”







“Era um bicho-grilo que adorava dançar pelada na chuva”, relembra Isabel. “Minha mãe deu uma festa quando fiquei menstruada. E camisinha sempre foi um tema nas nossas conversas”. Porém, a atriz engravidou de um namorado. “Éramos muito jovens. Então, todos nos reunimos na sala e decidi abortar. Foi difícil, mas tive apoio”, afirmou.

Durante a conversa, Isabel Teixeira contou ter feito dois abortos: “Fiz dois abortos. Aconteceu. Meus filhos vieram na hora que escolhi”. Isabel é mãe de Diego, 18, e Flora, 11, de seu atual casamento.

Ela ainda disse que há uma hipocrisia social em assuntos como o aborto e a sexualidade das mulheres.

“Minha bisavó fez aborto com agulha de tricô porque era viúva e gostava de namorar”, relembrou.