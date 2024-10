Isabel Veloso se pronuncia depois de mudança em seu quadro clínico

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/10/2024 - 16:27 Para compartilhar:

Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos, a influenciadora digital Isabel Veloso contou nesta segunda-feira, 07, em seu perfil no Instagram, que teve alteração em seu quadro clínico. “ Logo trago informações a vocês. Ainda quero saber mais algumas direções, e ainda hoje vou falar com a equipe do meu pré-natal”. Veloso também postou uma foto com a legenda “Meu milagre” poucas horas depois.

Lucas Borbas, seu marido, informou os dados do novo diagnóstico no sábado, 05, por meio das redes sociais. ”Hoje, o novo laudo mostrou que o tumor, que não faz parte da minha esposa, mas está nela, cresceu em alguns lugares preocupantes. Como estamos esperando o Arthur, nos deixa mais preocupados ainda”, contou ele, frisando a angústia com possíveis complicações na gestação do primeiro filho.

Lucas aproveitou para rebater os ataques que Veloso vem recebendo. “E o que eu sinto por todos aqueles que zombaram e humilharam a Isabel, acusando-a de mentir para ganhar fama, é desprezo e ódio. Todos, sem exceção, irão pagar por isso.”

O caso teve repercussão nas mídias após o casamento e o anúncio da gravidez em agosto. Muitos seguidores questionaram a decisão do casal, já que uma gestação de alto risco como esta pode trazer complicações para ambos.

Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, uma forma agressiva de câncer, em 2021. Após a remissão, um primeiro diagnóstico, em março deste ano, previa 6 meses de vida. Atualmente a influenciadora está apenas em cuidados paliativos, já que a doença é classificada como terminal e não possui uma expectativa definida.