Isabel Veloso relata rotina com câncer terminal: ‘Toda hora sinto dor’

24/05/2024 - 11:02

A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, recentemente deu mais detalhes de sua rotina em entrevista ao “PodCassio”. Com linfoma de Hodgkin e em estado terminal, Isabel diz que sai de casa “com um hospital nas costas”, a fim de evitar dores fortes.

Isso porque, segundo a influenciadora, ela sente dores o tempo todo. “Toda hora eu sinto dor, a dor é 24 horas por dia. Só que tem uma diferença: é aquela dor que já estou acostumada e que vou sentir pra sempre, aquela que me incomoda, aquela que não é nada suportável e aquela que você vê estrelas”.

Durante a entrevista, ela também relatou a imprevisibilidade da doença: “O tumor pode acabar esmagando um vaso, a musculatura do meu coração… eu posso infartar. Só que o previsto, que nós temos nos preparado, é que seja gradativo. Mas a gente também tem noção que pode ser a qualquer momento. Pode ser numa crise de dor, como foi a ameaça de infarto”.

Isabel ainda contou que mudou de residência e passou a morar “quase na esquina” do hospital onde é tratada. “A gente está prevenido, vai nas consultas justamente pra entender o que pode ou não fazer. Mas, independente do tamanho do tumor, o risco está ali”, destacou.

