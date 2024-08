Isabel Veloso, paciente terminal que está grávida, revela reviravolta na rotina

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2024 - 7:44 Para compartilhar:

Isabel Veloso revelou que passa por nova fase na vida, sobretudo agora que anunciou que está grávida de seu primeiro filho com o marido, Lucas Borbas. A influenciadora digital, que foi diagnosticada com câncer em estágio terminal e disse que sua expectativa de vida era de seis meses, detalhou que mudou a sua rotina para melhorar ainda mais a qualidade de vida.

Quando mencionou o que fazia no dia a dia para ficar bem, ela apontou como uma “reviravolta” ter voltado a se exercitar e acordar por volta das 7h da manhã para tentar um estilo de vida mais saudável.

“Eu tinha um hábito de levantar às 5 da manhã, fazia meu devocional, tomava um banho e ia para o colégio. Só que depois que fiquei doente, perdi o hábito saudável, aí voltei para a academia, comecei a academia no caso, mas agora parei por causa das dores que sinto”, explicou nas redes sociais.

+ Com câncer terminal, Isabel Veloso rebate críticas à sua gravidez e esclarece expectativa de vida

“E daí voltei a, pelo menos, fazer uma caminhada para me fortalecer um pouco. Tudo bem que tenho que tomar umas duas morfinas e uma dipirona para dormir, mas, pelo menos, estou fortalecendo”, completou ela, pedindo opinião dos seguidores.

No mês de junho, Isabel se abriu sobre a evolução do câncer. Ela foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin e vive com um tumor que fica em volta do coração. A influenciadora mostrou o crescimento do caroço.

“Meu crescimento tumoral não está nem dentro do esperado. Está bem lento, mas já faz uns dois dias que o que tenho no meu pescoço está mais inchadinho. Ele fica bem acima da minha cicatriz. Ele está bem pequenininho, mas deu uma crescida. Um mês atrás, ele estava bem menor, mal sentia. Nada muito fora do controle”, relatou, na época.