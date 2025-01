Isabel Veloso faz declaração ao filho na UTI após parto prematuro

Isabel Veloso, de 18 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram, na última quarta-feira, 1º, uma nova imagem com o filho, Arthur, nascido de parto prematuro no domingo (29), junto do marido, Lucas Borbas, 27 anos.

O bebê ainda se recupera na UTI neonatal após a influenciadora adiantar o nascimento da criança por conta de um câncer metastático que ela monitora.

Em publicação no Instagram, a mãe de primeira viagem dividiu uma declaração de amor ao bebê.

“Não me importo em ficar horas em pé depois de uma cesárea para olhar seus olhinhos. Não me importo em sentir dor para te dar mamazinho ou de ter todas as minhas roupas molhadas de leite. Também não me importo em que doa meus braços para segurar você por horas no colo ou que você demore pra pegar no sono”, iniciou.

“Nunca vou negar um colinho para você, mesmo que seja na madrugada em que eu mais estiver cansada. Jamais vai ser um fardo fazer as coisas pra você, porque sempre foi um sonho. Meu coração é todo seu, ele bate por você. Eu sou fascinada pelo seu rostinho e ficaria por milhões de minutos te admirando”, completou.

“Seu cheirinho é o cheiro mais doce que já senti na minha vida. Eu renasci quando te encostei pela primeira vez. Eu juro que pude sentir cada parte do meu corpo se regenerando quando ouvi seu chorinho. Eu renasci quando você nasceu, você é o meu sentido de tudo. Eu estou finalmente experimentando do amor de Deus. Eu te amo, meu Tutu”, concluiu.

Isabel Veloso foi diagnosticada com um Linfoma de Hodgkin não curável aos 15 anos. Ela precisou dar à luz com 32 semanas de gestação, antes das 40 semanas recomendadas, devido ao avanço da doença em seus pulmões.