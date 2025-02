Isabel Veloso fala sobre cirurgia após novo diagnóstico: ‘Que dor’

A influenciadora Isabel Veloso, 18 anos, precisou se submeter a uma cirurgia após novo diagnóstico. Em meio ao tratamento de câncer, ela foi submetida a intervenção para retirar pedras na vesícula. Nesta sexta-feira, 21, ela atualizou o estado de saúde através das redes sociais.

Isabel vive em cuidados paliativos por conta de um Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer raro que ela trata desde os 15 anos. No final de dezembro último, em meio ao tratamento da doença, ela realizou o sonho da maternidade.

Em uma série de Stories no Instagram, a influenciadora compartilhou registros no hospital.

“Operada”, escreveu ela em uma das postagens. “Me reencontrei com o meu velho amigo, o port-a-cath”, falou ela em vídeo se referindo ao dispositivo colocado no paciente que dá acesso às veias.

O marido da influenciadora também usou as redes sociais para falar sobre a cirurgia de Isabel. Lucas Borbas contou que o procedimento demorou mais do que o previsto, e falou sobre as dificuldades que tiveram na operação.

“Agora eu estou aqui no carro, vou explicar pra vocês o porquê da demora. A Isabel, como todos sabem, foi fazer a cirurgia ali pra poder tirar a vesícula, né? Só que eram muitas pedras. Eu estou com as pedras aqui no bolso, depois eu vou mostrar pra vocês. Ele tirou 1% do que tinha. Eram muitas, incontáveis. E a demora foi pra passar o port-a-cath. Por isso que foi tão demorado assim”, disse ele em vídeo nos Stories.

“Mas assim, como todos sabem, a Bela sempre tem surpresas em salas de cirurgia. Da última vez era para colocar um pique, e demorou quase quatro horas… Ela é diferenciada, pessoal. Ela é uma pessoa iluminada. E essa aí deu tudo certo, graças a Deus. A demora mesmo foi pra colocar o port-a-cath, então… Vamos esperar ela sair do quarto, acordar, e vamos ver o que ela vai falar pra vocês”, concluiu ele.