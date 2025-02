Isabel Veloso é internada devido a fortes dores e dificuldade para respirar

Isabel Veloso, 18 anos, precisou ser levada às pressas ao hospital, na última segunda-feira, 3, após se queixar de fortes dores e sentir dificuldade de respirar. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, o marido dela, Lucas Borbas, mostrou a jovem recebendo atendimento na unidade médica.

“Te amo, gatinha! Vai ficar tudo bem”, escreveu ele nas imagens em que ela aparece abatida no leito do hospital, recebendo o que parece ser soro.

A influenciadora trata câncer há três anos e acaba de dar à luz Arthur, seu primeiro filho. A criança nasceu prematura no dia 29 de dezembro último e precisou de atendimento na UTI por quase um mês.

Em entrevista para o site da revista Quem, publicada nesta terça-feira, 4, Lucas detalhou o estado de saúde da esposa. Ele contou que a jovem precisou ser encaminhada com urgência ao hospital por conta de fortes dores entre o diafragma e estômago.

Lucas relatou que a dor irradiava até o pulmão, dificultando a respiração, e que Isabel precisa de um medicamento que não estaria sendo liberado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“O tumor da Isabel se expande rapidamente causando essas dores e asfixia”, disse ele sobre Isabel não estar fazendo uso da medicação.

Em 2021, quando tinha 15 anos, Isabel foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sangue que se origina no sistema linfático e é considerado agressivo. Desde então, ela iniciou tratamento com quimioterapia e se submeteu a transplante de medula óssea, alcançando a cura em novembro de 2023.

Em janeiro de 2024, ela recebeu o diagnóstico de câncer terminal, com expectativa de mais seis meses de vida.

Isabel se casou com Lucas Borbas em abril do ano passado, pouco antes da jovem completar 18 anos. Na ocasião, ela revelou o desejo de ser mãe e foi alvo de críticas. A gravidez foi anunciada no início de agosto.