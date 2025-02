Isabel Veloso é internada com novo problema de saúde e tranquiliza seguidores

A influenciadora digital Isabel Veloso, de 18 anos, foi internada novamente após ser diagnosticada com um novo problema de saúde. Nos Stories do Instagram, ela explicou que agora está com pedra na vesícula.

“No hospital pela 3ª vez em questão de 24h. Diagnóstico: pedra na vesícula”, declarou Isabel, que acrescentou emojis de palhaço na publicação.

Na madrugada desta quarta-feira, 19, a jovem postou outra foto no hospital e atualizou seguidores sobre seu estado de saúde.

“Boa notícia: a vesícula não está inflamada, então não precisa operar agora. Notícia ruim: em algum momento preciso tirar a vesícula”, contou.

Isabel Veloso trata um Linfoma de Hodgkin desde os 15 anos e, recentemente, revelou que o câncer avançou para os pulmões.