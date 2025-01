Isabel Veloso detalha amamentação e diz que não está fazendo tratamento de câncer

Isabel Veloso, 18 anos, que deu à luz Arthur, seu primeiro filho, há quase um mês, esclareceu a seus seguidores como tem sido o processo de amamentação. A criança, que nasceu prematura e precisou de acompanhamento na UTI, recebeu alta no último domingo, 26.

A influenciadora, que tem Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sangue, explicou que não está em tratamento com quimioterapia, e que por este motivo foi liberada para alimentar o neném em casa.

“Algumas pessoas me perguntaram como foi o processo de amamentação. Postei uma foto no Feed com ele, amamentando na UTI. Bastante gente me perguntou se eu realmente posso amamentar, acharam que eu não podia por causa da doença”, começou ela em uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram, nesta terça-feira, 28.

Em seguida, Isabel contou que, no momento, não está fazendo tratamento contra o câncer e que cessou a quimioterapia nesse período.

“Quando estava fazendo quimioterapia, grávida, não poderia amamentar por um período de no mínimo dez dias. Mas quando ganhei o Arthur, já fazia um tempo que eu tinha parado a químio, porque ela não fez efeito. Não segui. Então esperamos ele nascer para eu começar o meu novo tratamento – que, inclusive, ainda não comecei. No momento não estou fazendo tratamento nenhum, estou limpa. Não tem nada no meu organismo. Posso, sim, amamentar”, explicou a influenciadora.

Ainda durante os vídeos, Isabel contou como tem sido a rotina de amamentação. Ela relatou que conseguiu se organizar com os primeiros passos, porque não sentia dores, porém, com o passar dos dias, o processo começou a ficar mais difícil por conta de suas condições de saúde.

“Tem sido uma jornada muito bonita na minha vida. Confesso que nos primeiros dias não estava sentindo dor na amamentação, mas depois comecei a sentir um pouco. Tenho um bico plano, e o outro invertido. É mais difícil”, detalhou.

A jovem, porém, não deu previsão de quando deve retomar os cuidados e o tratamento contra o câncer.

Em 2021, quando tinha 15 anos, Isabel foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sangue que se origina no sistema linfático e é considerado agressivo. Desde então, ela iniciou tratamento com quimioterapia e se submeteu a transplante de medula óssea, alcançando a cura em novembro de 2023.

Em janeiro de 2024, ela recebeu o diagnóstico de câncer terminal, com expectativa de mais seis meses de vida.

Isabel se casou com Lucas Borbas em abril do ano passado, pouco antes da jovem completar 18 anos. Na ocasião, ela revelou o desejo de ser mãe e foi alvo de críticas. A gravidez foi anunciada no início de agosto.