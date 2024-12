Isabel Veloso dá à luz Arthur em meio a tratamento de câncer

Isabel Veloso, de 18 anos, e o marido, Lucas Borbas, de 27, anunciaram o nascimento do primeiro filho do casal, Arthur, no último domingo, 29.

Com parto da esposa marcado para as 16h, Lucas postou registros dela indo para a sala de parto e, às 17h06, mostrou foto dos dois após o nascimento do bebê. “Obrigado, Deus”, escreveu ele, que ainda postou a mesma foto com a frase “eu sou pai”.

A influenciadora, que trata um Linfoma de Hodgkin não curável desde os 15 anos, precisou dar à luz antes das 40 semanas recomendadas devido ao avanço da doença em seus pulmões.

+ Isabel Veloso desabafa sobre a gravidez: ‘Não é marketing’

Ela foi internada com 32 semanas de gestação, e teve o parto induzido para que a sua saúde não piorasse.

“A mamãe aqui não está bem. Não tenho condições de levar a gestação até o final, devido à quimio que não fez efeito e o câncer acabou espalhando aos pulmões”, contou ela anteriormente ao ser questionada pelos seguidores sobre o nascimento prematuro do bebê.

Arthur deveria vir ao mundo no dia 3 de janeiro. No entanto, a influenciadora foi internada novamente na última semana, o que fez os médicos entenderem que antecipar o parto seria a melhor alternativa.

Isabel ficou conhecida quando foi diagnosticada aos 15 anos com Linfoma de Hodgkin, câncer que se origina no sistema linfático. Ela passou a compartilhar na internet seu tratamento, que incluiu quimioterapia e um transplante, e hoje tem mais de três milhões de seguidores no Instagram.