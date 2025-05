Isabel Veloso compartilha novo diagnóstico após dores intensas: ‘Cisto hemorrágico’

A influenciadora digital Isabel Veloso, 18, utilizou as redes socias neste domingo, 4, para informar que foi diagnosticada com um cisto hemorrágico. A jovem, que está em tratamento contra um Linfoma de Hodgkin, precisou ser hospitalizada após sentir fortes dores pélvicas.

“Sumida por motivos de: DIU deslocou e estou morrendo de dor”, explicou em uma série de publicações pelo Instagram. “Já estou em casa, em repouso e com remédio. Estou com bastante líquido na pelve por conta de inflamação. Ainda estou esperando o que vamos fazer/ver se perfurou o útero.”

Momentos depois, Isabel revelou que o diagnóstico anterior estava incorreto. “Desvendamos: DIU não está deslocado, era erro de outro hospital. Ele está no lugar certo. Estou com um cisto hemorrágico, da própria ovulação.”

A influenciadora ficou famosa após compartilhar sua rotina em meio ao tratamento contra o Linfoma de Hodgkin, doença com a qual convive desde os 15 anos. Casada com com Lucas Borbas, ela deu à luz seu primeiro filho, Arthur, em dezembro de 2024.

Nos últimos meses, ela passou por internações para tratar uma pancreatite, hepatite e passou por uma cirurgia para retirada de pedras na vesícula.