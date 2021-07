Isaac Souza conquista o ouro em GP de saltos ornamentais na Itália

O saltador Isaac Souza, já garantido nos Jogos Olímpicos de Tóquio, conquistou a medalha de ouro no Grand Prix de Bolzano de saltos ornamentais, na Itália, neste domingo (4). O paraibano foi o melhor na prova da plataforma de 10 metros com a nota de 377.50 pontos. Este foi o segundo ouro verde e amarelo no torneio, já que a carioca Ingrid Oliveira venceu a mesma prova no naipe feminino no sábado (3).

O torneio serve de preparação e treinamento para a seleção olímpica do Brasil para os Jogos de Tóquio.

É OUROOOOOOOO É de Isaac Souza, no GP de Bolzano O saltador brasileiro fez 377.50 na plataforma 10 e trouxe o 2º ouro pro na competição Vamos com tudo pra #Tokyo2020, Isaac! pic.twitter.com/R034VxOgJV — Time Brasil (@timebrasil) July 4, 2021

Na prova masculina, vencida por Isaac, Riccardo Giovanni e Andreas Larsen, da Itália, terminaram com a prata e o bronze, respectivamente. O brasileiro Kawan Pereira também estava classificado para a final, mas sentiu uma lesão no aquecimento e foi poupado pela comissão técnica nacional.

Neste domingo, a delegação nacional também participou da disputa do trampolim de 3 metros feminino. Luana Lira terminou com a quarta colocação (242.65).

A Seleção Brasileira Olímpica de Saltos Ornamentais, agora, retorna ao Brasil para finalizar sua preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

