Isa Scherer posa sem roupa e deixa barrigão à mostra

Isa Scherer está na reta final da gestação. Assim como fez outras vezes, a chef deixou o barrigão, que “parece que vai explodir”, à mostra antes de entrar no banho, sem roupas, cobrindo os seios com as mãos.

Isa está grávida dos gêmeos Bento e Mel, frutos do relacionamento com Rodrigo Calazans. Com “5kg de criança na barriga”, como ela mesmo disse, algumas tarefas ficam mais complicadas, como calçar e amarrar os sapatos e cozinhar. Além disso, a mamãe relatou que não está conseguindo dormir direito.