Isa Scherer mostra estrias da gravidez: ‘De uns 5 dias para cá apareceram umas’

Da Redação 16/08/2022 - 23:43 Compartilhe

Uma gestação de gêmeos não é fácil para o corpo da mãe. Isa Scherer que o diga! Nesta terça-feira (16), a chef mostrou aos seguidores as estrias que estão nascendo na sua barriga.

“Muita gente perguntando se estou com estria. De uns 5 dias para cá, apareceram algumas em volta do umbigo! Mas até então tava sem nada”, escreveu. No mesmo dia, ela trouxe atualizações sobre os bebês. Segundo papai e mamãe, Bento está com 2,970 kg, enquanto Mel está com 2,379 kg. Isa mostrou, ainda, um vídeo fofíssimo de um dos bebês se mexendo na barriga.

No feed, a loira compartilhou fotos suas em que a barriga se destaca bastante. “num é normal esse tamanho de barriga não”, brincou ela.

https://www.instagram.com/p/ChSXo2yrioy/