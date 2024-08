Isa Scherer comemora recuperação do filho após internação na UTI

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2024 - 20:46 Para compartilhar:

A influenciadora Isa Scherer, 28 anos, comemorou a alta do filho Bento, de 1 ano, após sua internação na UTI com quadro de pneumonia. Nesta sexta-feira, 23, ela usou as redes sociais para falar sobre o alívio de ver o pequeno recuperado.

A chef de cozinha refletiu sobre os desafios e inseguranças enfrentados durante esse período delicado.

“Não tenho psicológico para ser mãe”, desabafou ela ao publicar uma imagem do pequeno no Feed do Instagram.

+Entenda o hipotireoidismo, condição que afetou a chef Isa Scherer

+Isabella Scherer mostra barriga real após gravidez de gêmeos e é exaltada por mulheres

Isa falou, também, sobre o apoio de seu marido, Rodrigo Calazans, que foi fundamental para que ela atravessasse esse momento.

“Ele, como sempre, mais sábio e calmo que eu, me lembrou que sou muito forte sim”, escreveu Isa.

Ainda na publicação, a ex-MasterChef relatou o comentário que ouviu de uma enfermeira, que elogiou a tranquilidade dos pais durante a internação de Bento. Isa confessou que havia chegado a duvidar de sua própria calma.

Isa destacou a coragem e força de seu filho: “Com certeza, o Bento foi o mais forte e corajoso de todos nós”, finalizou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Scherer (@isascherer)