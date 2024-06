Isa Salmen confirma fim de relacionamento com Fabio Assunção: ‘Término respeitoso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/06/2024 - 14:09 Para compartilhar:

Os artistas Fabio Assunção, de 52 anos, e Isa Salmen, de 32, não estão mais em um relacionamento. A informação foi dada pelo jornal “EXTRA” e confirmada à IstoÉ Gente pela própria atriz.

Fabio e Isa se conheceram nos bastidores da série “Fim”, da Globoplay, em 2022 — à ocasião, ele ainda era casado com Ana Verena. Apesar disso, eles engataram um relacionamento somente no ano seguinte, 2023, em outubro, um ano depois do divórcio do ator.

“Eu e Fabio não estamos mais juntos, foi um término respeitoso, decidimos seguir caminhos opostos. Nos conhecemos nos bastidores de ‘Fim’ em 2022 apenas como colegas de trabalho, nos reencontramos na pré-estreia da série no final de outubro de 2023, e começamos nosso relacionamento em novembro do mesmo ano, quando Fabio já estava divorciado. Em respeito aos seis meses que passamos juntos, às nossas famílias, e a tudo que vivemos, lhe desejo tudo de melhor!”, pontuou Isa, à reportagem.

Em “Fim”, Isa deu vida à personagem Portenha, tendo protagonizado cenas quentes com o ex-namorado. Ela também interpretou Sandra em “Fuzuê” e atuou nos filmes “Duetto” e “Partiu América”.