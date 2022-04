Isa Penna vai pedir afastamento de Olim por fala sobre assédio

A deputada estadual Isa Penna (PCdoB-SP) afirmou que vai pedir afastamento do deputado estadual Delegado Olim (PP) do Conselho de Ética da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). Na quarta-feira (20), Olim disse que a colega teve “sorte” de ser assediada por um parlamentar.





De acordo com o político, que é relator do pedido de cassação do mandato de Arthur do Val (União Brasil-SP), Isa Penna deverá se reeleger por causa da repercussão do caso.

A deputada foi vítima de assédio sexual pelo deputado estadual Fernando Cury (sem partido), que foi gravado, no plenário da Alesp, apalpando a parlamentar, em dezembro de 2020.

A declaração de Olim ocorreu enquanto ele era entrevistado pelo comediante Rogério Vilela no podcast Inteligência Ltda.

“Não irei tolerar qualquer tipo de tentativa de desvirtuar um debate que é sério e urgente! Quando eu falo que o machismo está enraizado na ALESP, em um corporativismo machista dos deputados, sua fala é a melhor prova dessa realidade infeliz!”, escreveu Isa Penna nas redes sociais.

Conforme a deputada, ela também está avaliando com seus advogados outras medidas contra as falas de Olim. “Já antecipo que irei pedir seu afastamento do Conselho de Ética e que estou em contato com minhas advogadas para tomarmos uma atitude mais drástica, pois o que você falou, no meu entendimento, é quebra de decoro, como foram os áudios do Mamãe Falei”, apontou a deputada.