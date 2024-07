Isa Cteep tem lucro líquido regulatório de R$ 425,6 mi no 2º trimestre, alta de 62,9%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2024 - 19:39 Para compartilhar:

A transmissora de energia Isa Cteep reportou lucro líquido regulatório de R$ 425,6 milhões no segundo trimestre deste ano, alta de 62,9% em relação ao mesmo período do ano passado. No semestre, o lucro regulatório da companhia foi de R$ 834,8 milhões, aumento de 47,2% em comparação com o mesmo período de 2023.

O resultado reflete, principalmente, a energização de dois ativos greenfield e o início de operação em 67 projetos de reforços e melhorias nos últimos 12 meses. Além disso, impactou positivamente o reajuste tarifário para o ciclo 2023/2024, que trouxe como principais variações a recomposição da receita de Rede Básica do Sistema Existente (RBSE), após o reperfilamento do componente financeiro e atualização da Receita Anual Permitida (RAP) pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Esses eventos foram parcialmente compensados, segundo a companhia, pela variação entre as parcelas de ajuste das RAP’s no ciclo 2022/2023 e 2023/2024; da redução de encargos regulatórios incorporados à receita bruta, além da maior incidência de parcela variável.

“A gente continua superanimado com a tendência para o setor de transmissão, que vai demandar mais linhas que conectem aos centros de consumo”, comentou o diretor-presidente da Isa Cteep, Rui Chammas.

A empresa reportou receita líquida de abril a junho de R$ 1,112 bilhão, alta de 24,7% ante o segundo trimestre de 2023. Na soma dos seis primeiros meses do ano, a receita da empresa totalizou R$ 2,220 bilhões, crescimento de 24,5% ante igual período do ano passado.

De abril a junho, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) totalizou R$ 891,0 milhões, alta de 29,7% na base anual. No acumulado do ano até junho, o Ebitda da empresa totalizou R$ 1,788 bilhão, crescimento de 25,4% em relação ao apurado um ano antes.

O lucro líquido calculado pelas normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) do trimestre totalizou R$ 536,4 milhões, queda de 10,7% em relação ao resultado visto um ano antes. No acumulado do ano até junho, o lucro IFRS da empresa foi de R$ 1,179 bilhão, redução de 12,6%.

No segundo trimestre, o Ebitda IFRS da Isa Cteep totalizou R$ 950,3 milhões, montante 9,3% menor do que o observado no mesmo período de 2023. Considerando os seis primeiros meses de 2024, o Ebitda IFRS caiu 8,6% e somou R$ 2,051 bilhões.

Os investimentos da Isa Cteep aumentaram 69,6% no segundo trimestre, em comparação com o mesmo período de 2023, para R$ 640,2 milhões, especialmente devido aos aportes em projetos greenfield Piraquê, Riacho Grande e Minuano, além de mais investimentos em reforços e melhorias. Considerando os seis primeiros meses do ano, a companhia investiu R$ 891,8 milhões em empreendimentos que foram licitados em leilões de transmissão, aumento de 100,9%.

A dívida líquida da empresa terminou o primeiro semestre em 9,321 bilhões, alta de 17,9% em relação ao apurado no final de 2023. Já a dívida bruta aumentou 23,6% no período, para R$ 11,452 bilhões. O aumento, segundo a companhia, deve-se principalmente às novas captações para fazer frente aos investimentos.