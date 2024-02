Isa Cteep tem lucro líquido de R$ 900,6 mi no 4º trimestre, alta de 147,7%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/02/2024 - 20:30 Para compartilhar:

A Isa Cteep reportou lucro líquido de R$ 900,6 milhões no quarto trimestre de 2023, um crescimento de 147,7% em relação ao mesmo período de 2022. No acumulado do ano, o lucro da empresa alcançou R$ 1,942 bilhão, crescimento de 107,3% em base anual de comparação.

O resultado foi impulsionado pela recomposição integral do componente financeiro da Rede Básica do Sistema Existente (RBSE), pelo reajuste inflacionário do período e pela entrada em operação comercial total do projeto Itaúnas e início da energização do projeto Triângulo Mineiro, além da realização de reforços e melhorias nos últimos 12 meses.

A receita líquida do período totalizou R$ 1,109 bilhão, crescimento de 24,5% em relação ao quarto trimestre do ano anterior. No acumulado de 2023, a receita da empresa alcançou R$ 3,985 bilhões, avanço de 22,3%.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ficou em R$ 826,7 milhões, avanço de 30,3% em base anual de comparação. Considerando os 12 meses de 2023, o Ebitda da Isa Cteep foi de R$ 3,129 bilhões, alta de 26,9%. A margem Ebitda do trimestre foi de 74,5%, aumento de 3,3 pontos percentuais (p.p.), enquanto no ano ela ficou em 78,5%, alta de 2,9 p.p..

Ao final do quarto trimestre de 2023, a dívida líquida da empresa ficou em R$ 7,908 bilhões, aumento de 10,5%. Já os investimentos totalizaram R$ 617,5 milhões no trimestre, crescimento de 27,3%. No acumulado do ano, os aportes alcançaram R$ 2,067 bilhões, montante 7,2% maior do que o observado um ano antes.

